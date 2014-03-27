美国经济：贝莱德执行长警告美国企业，不要过于关注派息和股票回购

路透3月27日 - 贝莱德 执行长Laurence Fink警告美国大型企业不要过于关注派息或股票回购，而牺牲了未来的增长。

华尔街分析师、维权投资者和其他人士要求许多大型企业尽早增加股息、回购股票或采取其它返还资本给投资者的措施。

Fink在3月21日致标准普尔500指数成分股企业高管的一封信件中承认，企业面临近期表现的压力，但提醒企业关注较长期发展。截止12月31日，贝莱德管理的资产规模达4.3万亿(兆)美元，使得该公司对众多大型企业具有很大的影响力。

“许多企业在金融危机结束后避免投资于企业未来的增长，这让我们感到担忧，”他在信中写道。贝莱德向路透提供了邮件副本。

“许多企业已经削减资本支出，甚至增加举债以提高股息和股票回购规模，”他补充道。

“我们当然相信返还现金给股东应该是均衡资本策略中的一部分；但如果是出于错误的理由，而且是以资本投资为代价，则可能损及企业提供可持续长期回报的能力，”Fink写道。(完) (编译 许娜；审校 高琦)