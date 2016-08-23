贝莱德上调新兴市场股票评级

路透纽约8月22日 - 全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周一表示，上调对新兴市场股票的预期，认为在各国央行维持低利率的情况下，这些股市将继续有上佳表现。

贝莱德全球首席投资策略师Richard Turnill在一份报告中称，全球利率“在较长时期内继续保持低水平”，因此美元升值可能性不大，而新兴市场央行进一步降低利率的机率却增大。

他认为，这些因素综合在一起，使新兴市场资产较具吸引力。

与此同时，投资者也一直将资金注入那些侧重于投资新兴股市的基金。根据汤森路透旗下理柏数据，8月17日止当周美国的新兴市场股票基金吸收资金27亿美元，为连续第七周录得资金流入。

“我们认为资金还有进一步流入的空间，”Turnill说。

贝莱德以前不愿意上调对中国和印度等国股市的预估，在今年市场表现较好的时候尽管表示发展中国家的压力正在减轻，但仍保持“中性”看法。

但周一报告将新兴市场股票的评级上调为“加码”，表明贝莱德预期这些股市未来三个月以美元角度看将会表现良好。

Turnill表示，贝莱德更偏好投资于“那些显示经济改善或有明确改革动机的国家”，并提及印度以及东南亚国家联盟(ASEAN，东盟)。

贝莱德自7月起已将新兴市场债券评级定为“加码”。(完)