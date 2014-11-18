《路透精英汇》贝莱德Rieder预测美联储6月升息

贝莱德(BlackRock)固定收益投资长Rick Rieder 11月17日在纽约出席路透精英汇的图片。 REUTERS/Mike Segar

路透纽约11月17日 - 贝莱德(BlackRock)(BLK.N)固定收益投资长Rick Rieder周一预测，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在6月升息。

Rieder认为，只要美联储以缓慢步调上调利率，美股将“有相当幅度的涨幅”。

“我认为大约明年股市将让人们有些诧异，”Rieder在纽约举行的2014年路透全球投资展望峰会说。他指出，尤其是在融资成本如此吸引人之下，会有更多资金流入股票，进而增加了市场上行的可能。

Rieder表示他认为美联储应比6月更早升息，因为1%联邦基金利率将有助储蓄环境正常化，让现在没办法退休的人得以退休。

Rieder对经济有一大担忧：学生贷款负债水准偏高将削减美国年轻人申办抵押贷款购房的能力。

“学生贷款是目前美国面对的最为低估的两难困境，”Rieder称。“如果你上了大学，就没办法获得抵押贷款了。”

Rieder管理贝莱德最大的债券基金之一--规模228亿美元的策略收益机会基金，该基金10月吸引到创纪录的22.7亿美元。

他表示，他知道除非基金绩效佳，否则留不住投资人。根据晨星(Morningstar)，该档基金一年、三年和五年在同类基金中的排名都在前25%。

Rieder在10月表示，其团队增加高收益债券的配置。此前在7月曾降低该资产类别的配置。

他也青睐美国公债，称他认为美国10年期公债US10YT=RR的合理价格是收益率接近2.75%，而非当前的2.34%。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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