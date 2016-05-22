专访：贝莱德旗下最大共同基金青睐日本股票 尽管存在日圆疑虑

路透纽约5月20日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)旗下最大共同基金的一名策略师周五表示，该基金在日本股票中找到不少便宜货，尽管今年日股表现不佳且日圆走向令人担忧。

“当我环顾发达市场股票，我们现在找到的大量真正便宜的股票就在日本，”规模460亿美元的贝莱德环球资产配置基金(MALOX.O)的资产配置主管Russ Koesterich在专访中表示。

“企业治理确实有所改善，日本企业盈利情况确实有改善，而且我们仍然认为，日本政府试图出手刺激经济的机率不小，”他说。

该基金的最近持仓报告显示，对日本股票的配比是8.7%，几乎是其基准配比的两倍。日经指数.N225今年的回报率是负12.4%。

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，该基金的法人股回报率今年迄今为负1%，在同类基金中的百分比排名是76%。以最近10年计算，该基金的百分比排名是22%。

贝莱德总部在纽约，是全球最大的资产管理公司，截至3月31日管理的资产达4.7万亿美元。(完)