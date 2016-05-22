专访：贝莱德旗下最大共同基金青睐日本股票 尽管存在日圆疑虑

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月20日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)旗下最大共同基金的一名策略师周五表示，该基金在日本股票中找到不少便宜货，尽管今年日股表现不佳且日圆走向令人担忧。
“当我环顾发达市场股票，我们现在找到的大量真正便宜的股票就在日本，”规模460亿美元的贝莱德环球资产配置基金(MALOX.O)的资产配置主管Russ Koesterich在专访中表示。
“企业治理确实有所改善，日本企业盈利情况确实有改善，而且我们仍然认为，日本政府试图出手刺激经济的机率不小，”他说。
该基金的最近持仓报告显示，对日本股票的配比是8.7%，几乎是其基准配比的两倍。日经指数.N225今年的回报率是负12.4%。
据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，该基金的法人股回报率今年迄今为负1%，在同类基金中的百分比排名是76%。以最近10年计算，该基金的百分比排名是22%。
贝莱德总部在纽约，是全球最大的资产管理公司，截至3月31日管理的资产达4.7万亿美元。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。