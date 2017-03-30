贝莱德全球债券主管看好英镑 但忧心英国退欧协商

路透伦敦3月29日 - 全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)全球债券主管Scott Thiel周三表示，他对英镑仍有投资，但对于英国退欧协商能否在两年期限内完成存有疑虑。

英国首相特雷莎·梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。

“我的主要疑虑在于试图尽快完成相关事项的时限，”Thiel称。

“我们仍看好英镑，但仍存在重重风险，”他说道，并称没有协议达成的“硬”退欧可能性已经升高。

Thiel指出，去年英国公投退出欧盟之后经济表现好于预期，是看好英镑的原因之一。

不过围绕着英国退欧条件的不确定性令英镑承压，自英国退欧公投以来，英镑兑美元已经下跌近20%。

总计管理约410亿美元资产的Thiel另指出，他也喜欢把欧元当作投资标的。

不过他补充称，他有买进欧元看空期权(卖权)，以防范法国总统选举所衍生的市场波动。(完)