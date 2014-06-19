《路透精英汇》贝莱德计划针对散户投资者推出新“全球宏观”基金

专访：日本大同生命将继续增持海外债券
路透东京4月21日 - 日本T&D Holdings旗下大同生命保险株式会社高管周五接受采访时表示，继去年买入2,200亿日圆(20.1亿美元)海外债券后，该公司计划在当前财年继续增持海外债券。
路透纽约6月18日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)(BLK.N) 的一位高层周三表示，该公司计划面向散户投资者推出一只新基金，将在利率和汇市方面大举押注。
贝莱德美国财富顾问业务主管Frank Porcelli在纽约举办的路透全球财富管理峰会上称，该公司计划在未来几个月推出针对散户投资者的新款全球宏观基金(Global Macro fund)。
贝莱德对该基金的投资回报率目标为6%。Porcelli称，公司计划利用与另类投资基金经理的现有关系来构建产品，并将其纳入1940年《投资公司法》管辖范围内的一支共同基金。
贝莱德即将推出这只基金之际，采取大规模定向押注的所谓全球宏观基金正处于困境之中，其中一些顶级基金经理人哀叹没有能够大干一场的真正走势。
美国对冲基金研究公司(HFR)数据显示，全球宏观对冲基金今年前五个月仅上涨0.31%，远不及对冲基金今年1.99%的平均涨幅。(完)
(编译 石冠兰 审校 朱晓军/徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月21日 - 日本T&D Holdings旗下大同生命保险株式会社高管周五接受采访时表示，继去年买入2,200亿日圆(20.1亿美元)海外债券后，该公司计划在当前财年继续增持海外债券。
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。