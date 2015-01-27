独家：黑石成立首支主打能源的信贷基金 瞄准低估的油气业资产

路透纽约1月27日 - 据消息人士透露，美国私人直接投资公司黑石集团 (BX.N)正在筹建第一支主打能源的信贷基金，表明公司正在受打压的能源资产中寻找投资机会。

该举动意味着，黑石集团认为在油价大跌之后，一些曾经受益于北美油气荣景的勘探和生产企业的债券价值被低估，或在不久的将来被低估。

油价崩跌不仅对那些资产负债表疲弱或生产成本高昂的能源企业造成严重打击，还冲击了相关服务企业。这些企业出售沙子、钻探装置，以及临时住房等。

消息人士称，黑石信贷投资部门GSO Capital Partners LP已经接触了很多现有投资者，快速筹到5-10亿美元资金，以投资到能源行业的流通债券中。

黑石一发言人拒绝置评。消息人士要求匿名，因此次筹资为非公开进行。

新GSO基金将主要投资于流动性良好的企业能源信贷市场。这意味着基金将致力于寻求购入能源企业的流通债券，而不是直接向它们放贷。

“如果你买进到期收益率(殖利率)为12%的资产，期限还有十年，而油价在两三年后反弹，那么在两三年的时间内可能获利25%，”一名消息人士称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 高琦)

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