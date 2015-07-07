希腊公投否决救助方案 令其退欧可能性上升--贝莱德策略师

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月6日 - 全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)的首席投资策略师孔睿思（Russ Koesterich）称，希腊在周日公投中否决救助方案令该国退出欧元区的可能性上升，但该国与债权方仍有可能达成协议。
“这的确令（希腊）退出欧元区的可能性上升，”孔睿思对路透说。“也有达成折中方案的空间，”他补充说。
在投资者考虑希腊是否会退出欧元区的同时，他们也关注中国当局能否采取足够措施来抑制本国股市大跌。过去三周，中国股市大跌，主要股指跌幅达到30%。
孔睿思及其他人对中国当局最新救市举措的长期影响持有疑虑。
“有更多下行风险，”孔睿思说。
孔睿思淡化希腊退出欧元区与2008年全球金融危机期间雷曼兄弟破产的相似性。
“这可不像雷曼破产，”孔睿思说。“与三年前相比，欧洲目前应对希腊问题的状况更好。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。