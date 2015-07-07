希腊公投否决救助方案，令其退欧可能性上升--贝莱德策略师

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约7月6日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德 首席投资策略师孔睿思（Russ Koesterich）称，希腊在周日公投中否决救助方案，令该国退出欧元区的可能性上升，但该国与债权方仍有可能达成协议。

“这的确令（希腊）退出欧元区的可能性上升，”孔睿思对路透说。“也有达成折中方案的空间，”他补充说。

在投资者考虑希腊是否会退出欧元区的同时，他们也关注中国当局能否采取足够措施来抑制本国股市大跌。过去三周，中国股市大跌，主要股指跌幅达到30%。

孔睿思及其他人对中国当局最新救市举措的长期影响持有疑虑。

“有更多下行风险，”孔睿思说。

孔睿思淡化希腊退出欧元区与2008年全球金融危机期间雷曼兄弟破产的相似性。

“这可不像雷曼破产，”孔睿思说。“与三年前相比，欧洲目前应对希腊问题的状况更好。”（完）