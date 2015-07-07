希腊公投否决救助方案，令其退欧可能性上升--贝莱德策略师

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约7月6日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德 首席投资策略师孔睿思（Russ Koesterich）称，希腊在周日公投中否决救助方案，令该国退出欧元区的可能性上升，但该国与债权方仍有可能达成协议。
“这的确令（希腊）退出欧元区的可能性上升，”孔睿思对路透说。“也有达成折中方案的空间，”他补充说。
在投资者考虑希腊是否会退出欧元区的同时，他们也关注中国当局能否采取足够措施来抑制本国股市大跌。过去三周，中国股市大跌，主要股指跌幅达到30%。
孔睿思及其他人对中国当局最新救市举措的长期影响持有疑虑。
“有更多下行风险，”孔睿思说。
孔睿思淡化希腊退出欧元区与2008年全球金融危机期间雷曼兄弟破产的相似性。
“这可不像雷曼破产，”孔睿思说。“与三年前相比，欧洲目前应对希腊问题的状况更好。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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