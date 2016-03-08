焦点：贝莱德公开叫板持股公司决定 将激励亚洲股东维权热情

路透香港3月8日 - 在一场罕见的公开行动之后，贝莱德(Blackrock)(BLK.N)对其持有少数股份的一家香港公司出售资产计划提出反对，这料将刺激亚洲投资者的维权热情。2015年亚洲股东的维权热情空前高涨。

在周二的投票中，贝莱德反对国际资源集团有限公司(1051.HK)出售一项主要资产--一座印尼金矿，称不相信国际资源集团对资产出售所得的使用会将投资者利益最大化。贝莱德持有国际资源集团8%股份。该公司还敦促其他股东一致行动。

无论成功与否，贝莱德的行动都突显出，在利率维持在极低水平且全球经济增长疲软之际，投资者在亚洲追求更高回报方面变得更加主动且敢说话。此外，香港和日本等地提升企业治理和支持小股东权益的改革措施，激励了维权行为，使投资者有了反抗公司管理层的依据。

“你看到美国维权基金取得的成功，改善了业务并提高了股东回报，”香港维权对冲基金Oasis Management投资长Seth Fischer表示。“他们在寻找其他机会，把重要的经验带到亚洲，说‘我们在这里再来一次吧’。”

根据研究机构Activist Insight的数据，过去两年间，被一家或多家公众股东盯上的亚洲公司数量增长一倍多，到2015年达到31家，而且将近一半取得维权胜利，成功率高于一年之前的30%。

据Activist Insight称，超过65%的维权活动由海外投资者发起，其中，美国基金Elliot Associates阻止三星集团重组的尝试失败，以及Oasis Management针对日本科技公司京瓷 (6971.T)和视频游戏制作商任天堂(7974.T)的维权行动等，都是近期具有高知名度的维权案例。

**私下解决**

一般而言，很多投资者维权都是私下进行，尤其是在亚洲，回避公开对抗是该区域的文化传统。由于亚洲企业的股东通常较少，所以要想在该区域某些市场成功推行改革要困难得多。

但投资者称，有时将不满公之于众可以加快变革，尤其是在管理层顽固不妥协的情况下。

贝莱德亚太区投资管理团队主管Pru Bennett表示，该公司通常都是私下向企业提出担忧的问题，但是在国际资源这件事上，贝莱德认为，公开发表意见是获得企业其他少数股权投资者支持的必要条件。

“在香港，公司协同主要股东一起积极处理事务的做法还处于早期萌芽阶段，但我们认为公司将越发认识到这样做的价值。”她补充道。

投资者关系和沟通公司Tulchan Communications的高级合伙人AngelaCampbell-Noe指出，一旦上述做法的成功率增加，发起这类公开运动的行为将在该地区变得更广泛，将有越来越多的公司准备好迎接投资者更细致审视。

“我们为公司进行了更多的危机处理培训和情景处置规划，因为当投资者转而采取不友善行为时，反应速度和准备情况将极其重要。”Campbell-Noe说道，“公司已经审视它们的股票登记情况并且发出询问，‘这样的事情会不会发生在我们公司身上？”(完)