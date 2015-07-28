路透专访：贝莱德伺机进军能源及基建私募交易 抢进银行业受限项目

路透7月27日 - 全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)机构业务负责人Mark McCombe上周在一次专访中表示，贝莱德正伺机进军其机构客户可投资的美国、墨西哥和亚洲能源及基础建设项目。

McCombe称，贝莱德正尝试在私人融资交易建立名声，以吸引类似美国养老基金等渴求收益的客户，并让他们满意。由于以往对该类型项目提供融资的银行在金融危机后受限于监管规定，使他看到目前有特定机会出现。

McCombe指出，过去贝莱德曾透过组合式基金业务投资于这些交易，但直接交易让该公司在可投资的项目种类有更大弹性，而不必受限于一支基金的托管授权任务。贝莱德有意引介私募股权所有权交易和民间借贷交易给客户。

贝莱德亦正在找寻更多资产管理技术方面的交易，如有华尔街为后盾的研究和数据数码市集Symphony Communications Services Holding LLC。

过去两年半，贝莱德表示在这类交易已筹募到152亿美元的投资承诺，有些是直接交易，有些则是透过该公司的组合式基金；不过贝莱德不愿细分金额各有多少。

这些交易在贝莱德另类资产业务中仅占一小部分，在该公司管理资产规模中仅占3%，却为总营收贡献6.4%。(完)

(编译 张若琪 审校 李婷仪)

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