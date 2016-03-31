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国际财经 | 2016年 3月 31日 星期四 09:48 BJT

贝莱德计划裁员400人--彭博

路透3月30日 - 根据彭博引述熟知内情消息人士报道，全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)(BLK.N)正计划裁撤约400个工作岗位，或相当于3%人力。

据彭博报道，这项裁员料于未来几周宣布，但贝莱德将持续在重要领域的聘雇，预计今年底的员工总数将会增加。

贝莱德并未立即回覆置评要求。

截至去年12月31日，该公司约有1.3万名员工。该公司2015年聘雇约800人。(完)

(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)

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