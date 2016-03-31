贝莱德计划裁员400人--彭博

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月30日 - 根据彭博引述熟知内情消息人士报道，全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)(BLK.N)正计划裁撤约400个工作岗位，或相当于3%人力。
据彭博报道，这项裁员料于未来几周宣布，但贝莱德将持续在重要领域的聘雇，预计今年底的员工总数将会增加。
贝莱德并未立即回覆置评要求。
截至去年12月31日，该公司约有1.3万名员工。该公司2015年聘雇约800人。(完)
(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。