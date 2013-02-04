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市场报道 | 2013年 2月 4日 星期一 09:56 BJT

标题新闻: 美国两家退休基金控告贝莱德侵占iShares ETF的融劵收益,违反信托职责.

备注:ETF为上市交易基金的英文简写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选

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