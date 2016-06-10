负利率冲击开始真切显现--贝莱德

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月9日 - 全球最大资产管理机构贝莱德(Blackrock)周四表示，超低利率正快速跃居成为投资者的最大忧虑。目前已约有10万亿美元主权债券收益率为负。
“负利率确实在开始造成影响。目前(持有)现金的成本非常高，”贝莱德固定收益部门全球主管Stephen Cohen表示。
“‘如何摆脱负收益’的想法正在推动跨境资本流动，”他在伦敦对记者表示。
Cohen称，低收益率和低利率在全球固定收益市场形成扭曲。
贝莱德全球债券策略主管Owen Murfin表示，最具投资吸引力的领域包括，投资级债券和美国抵押贷款债券带来的“优质”收益流。
贝莱德新兴市场固定收益部门主管Sergio Trigo Paz称，随着俄罗斯、巴西和印尼的通胀变得更为有利，他看好这些国家的债券。
“整体来说，我们现在看好俄罗斯、巴西和印尼债券，”他说。“我们比较不看好东欧。”(完)
(编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。