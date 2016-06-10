负利率冲击开始真切显现--贝莱德

路透伦敦6月9日 - 全球最大资产管理机构贝莱德(Blackrock)周四表示，超低利率正快速跃居成为投资者的最大忧虑。目前已约有10万亿美元主权债券收益率为负。

“负利率确实在开始造成影响。目前(持有)现金的成本非常高，”贝莱德固定收益部门全球主管Stephen Cohen表示。

“‘如何摆脱负收益’的想法正在推动跨境资本流动，”他在伦敦对记者表示。

Cohen称，低收益率和低利率在全球固定收益市场形成扭曲。

贝莱德全球债券策略主管Owen Murfin表示，最具投资吸引力的领域包括，投资级债券和美国抵押贷款债券带来的“优质”收益流。

贝莱德新兴市场固定收益部门主管Sergio Trigo Paz称，随着俄罗斯、巴西和印尼的通胀变得更为有利，他看好这些国家的债券。

“整体来说，我们现在看好俄罗斯、巴西和印尼债券，”他说。“我们比较不看好东欧。”(完)