英国将在未来一年陷入衰退 英镑或进一步走低--贝莱德（更新版）

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路透伦敦7月12日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周二称，英国经济未来一年将会陷入衰退，未来五年的每年成长幅度将会因为英国退欧而至少减少0.5个百分点。

“我们的基本假设是经济将衰退，”这家全球最大资产管理公司的首席投资策略分析师Richard Turnill在公司的投资前景简介会上对记者称。

“在英国的投资可能会大幅减少，”他表示，并称在英国公投决定退出欧盟后，政治及经济不确定性将居高不下。

Turnill及他的同僚们预测，英国央行本周料将利率从目前的记录低点0.5%调降至零，并会在下月扩大买债计划。

“市场尚未完全体现这种情况，”贝莱德首席信息官(CIO)、全球债券主管Scott Thiel说。这意味着英镑会进一步走低，尽管不会跌至兑美元平价的地步，除非出现“极端情况”。

Thiel称，英国央行将恢复购买英国公债，然后重新购买公司债券。他指出，欧洲央行通过在公司债市场购买债券，成功地缩小了公司债利差。

英镑兑美元上周触及31年低点1.2796美元，自英国6月23日公投以来已经下跌大约15%，不过随后英镑兑美元及欧元又收复了部分失地。

Turnill称，英国公投决定退欧的影响会导致欧元区经济“大幅下滑”，因各种投资计划被延缓；此外，英国公投决定退欧还会对美国和亚洲的经济增长带来“温和的”负面影响。

总而言之，贝莱德预测，所有资产类别的全球投资回报率仍维持在低位，因英国央行、欧洲央行、日本央行、美国联邦储备理事会(美联储，Fed)更宽松的政策，使得利率比之前预期更长期地维持在低位。

在低利率环境下，他们看好新兴市场债券、发达市场投资级公司债以及欧元区二线国家的特定银行债权。

即使美股目前处于历史最高水平，股市也是不错的选择，因全球宽松货币政策支持价格。

贝莱德主动型投资主管Charles Prideaux称，全球股票的股息收益率目前约为2.6%，与超低甚至为负的债券收益率相比具有吸引力。(完)