贝莱德季度获利大增31% 受益于投资顾问费等增长

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透4月19日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周三公布，2017年第一季获利增长31%，得益于投资顾问费以及证券借贷收入的增长。
该公司第一季末资产管理规模为5.4万亿美元，前一季为5.1万亿美元。
该公司第一季净收入增长至8.62亿美元，合每股盈余5.23美元，上年同期分别为6.57亿美元和3.92美元。
剔除某些项目之后，该公司每股收益5.25美元。
固定收益证券的净投资规模总计为333.7亿美元。在所有其产品中，贝莱德吸引了803.4亿美元的长期股权投资。
最近一季，贝莱德旗下iShares上市交易基金(ETF)业务吸引了644.8亿美元新资金，高于上年同期的242.5亿美元。其中多数资金投资于股票。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。