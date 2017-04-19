贝莱德季度获利大增31% 受益于投资顾问费等增长

路透4月19日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周三公布，2017年第一季获利增长31%，得益于投资顾问费以及证券借贷收入的增长。

该公司第一季末资产管理规模为5.4万亿美元，前一季为5.1万亿美元。

该公司第一季净收入增长至8.62亿美元，合每股盈余5.23美元，上年同期分别为6.57亿美元和3.92美元。

剔除某些项目之后，该公司每股收益5.25美元。

固定收益证券的净投资规模总计为333.7亿美元。在所有其产品中，贝莱德吸引了803.4亿美元的长期股权投资。

最近一季，贝莱德旗下iShares上市交易基金(ETF)业务吸引了644.8亿美元新资金，高于上年同期的242.5亿美元。其中多数资金投资于股票。(完)