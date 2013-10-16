美股业绩：贝莱德第三季获利上升15%，因市场成长且投资人需求强劲

标题新闻：西班牙3月消费者物价指数(CPI)终值为上涨2.3%，符合路透调查预估；2月为涨3%
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路透10月16日 - 全球最大资产管理公司贝莱德 周三表示，第三季获利上升15%，因市场出现成长，且全球散户及机构投资人的需求强劲。
贝莱德第三季净利为7.3亿美元，合每股盈余(EPS)4.21美元，高于上年同期的6.42亿美元或每股3.65美元。
扣除一定项目后EPS为3.88美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估。
当季投资者向长期基金投入253亿美元，其中203亿美元流入该公司旗下iShares上市交易基金业务。
目前iShares占贝莱德管理资产总额的比例约为23%。
当季投资者对各类资产的投入资金超过撤出的资金，有113亿美元流入股票基金，75亿美元流入固定收益基金，49亿美元流入多重资产产品，17亿美元流入另类产品(alternative products).
贝莱德第三季末管理资产金额为4.1万亿(兆)美元，当中包含新资金流入及市场增值.(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
0640 GMT * 英镑/美元周二收在日线云区和10日移动均线上方，令走势转为上行 * 从30日移动均线拉起的升势，料推动汇价重返30日波林格区间上缘水准1.2628 * 200日移动均线构成的阻力位接近此处，在1.2633 * 1.2494/95是周二/周三高点，高于10日移动均线切入位1.2469，目前已经成为支撑 * 空头失势，停止单设在1.2615 * 英镑/美元日线图：http://reut.rs/2onLt2V (编译 高琦 审校 张明钧)