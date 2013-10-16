美股业绩：贝莱德第三季获利上升15%，因市场成长且投资人需求强劲

路透10月16日 - 全球最大资产管理公司贝莱德 周三表示，第三季获利上升15%，因市场出现成长，且全球散户及机构投资人的需求强劲。

贝莱德第三季净利为7.3亿美元，合每股盈余(EPS)4.21美元，高于上年同期的6.42亿美元或每股3.65美元。

扣除一定项目后EPS为3.88美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估。

当季投资者向长期基金投入253亿美元，其中203亿美元流入该公司旗下iShares上市交易基金业务。

目前iShares占贝莱德管理资产总额的比例约为23%。

当季投资者对各类资产的投入资金超过撤出的资金，有113亿美元流入股票基金，75亿美元流入固定收益基金，49亿美元流入多重资产产品，17亿美元流入另类产品(alternative products).

贝莱德第三季末管理资产金额为4.1万亿(兆)美元，当中包含新资金流入及市场增值.(完)