贝莱德香港子公司获中国外管局授予额外5亿美元QFII额度

路透香港8月29日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德（Blackrock）(BLK.N)周五称，旗下香港子公司获得中国国家外汇管理局授予额外5亿美元的合格境外机构投资者（QFII）投资额度，以投资于中国内地资本市场。

于香港的贝莱德资产管理北亚有限公司于2012年10月获授予QFII资格，2013年3月获批1亿美元投资额度。

贝莱德阿尔法系数投资策略部兼亚太区策略产品管理主管盛飞龙（Marc Desmidt）表示，“贝莱德此前取得的人民币合格境外机构投资者（RQFII）与QFII资格相辅相成，亦配合我们在中国的投资，反映了中国外管局对贝莱德致力拓展中国业务的肯定。”

贝莱德北亚于今年4月获得RQFII资格，6月获20亿元人民币投资额度；其英国分支BlackRock Advisors(UK) Ltd亦于6月获得RQFII资格，为集团第二个RQFII资格。

而贝莱德旗下另一家子公司贝莱德机构信托公司早于2011年7月获得QFII资格，2012年获批1亿美元额度。

近年QFII扩容提速，据中国外管局最新数据显示, 截至8月26日，已有254家QFII(合格境外机构投资者)合计获批596.74亿美元的投资额度。

贝莱德的总部位于纽约，业务遍布全球30个国家，截至2014年6月30日其管理的资产总值约为4.594万亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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