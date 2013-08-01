贝莱德发布专注于退休金市场的系列指数

路透纽约7月31日 - 全球最大基金公司贝莱德(BLK.N)借助推出新的系列指数和基金进军退休金市场。这些指数和基金的目标人群是准备退休的个人投资者。

该公司周三发布了贝莱德CoRI退休金指数系列，称为“CoRI Indexes”。还没有退休的人士可以用来估算，当他们的年龄达到65岁时，当前的储蓄能够获得多少年度收益。

贝莱德表示，其他公司将可以授权与客户使用这些指数和相关数据。这项工具对于大部分时间与机构投资者合作的贝莱德来说，是进一步向个人投资者以及财务顾问渗透的方式之一。

贝莱德亦称，周二稍晚时已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了与退休金指数相关联的债券基金说明书。贝莱德计划在今年下半年推出一系列指数，而这些基金将会是与这些指数连结的投资组合基础的一部分。

贝莱德总裁兼共同创始人Robert Kapito周三在纽约总部的一场会议上称，“资产经理必须更加努力”来帮助投资者找到“以结果为导向的”解决方案，确保他们存下足够的资金来养老。

新指数系列包括在纽约证交所上市的10个指数，目标人群是年龄在55-64岁之间的未退休人士。贝莱德计划每年增加一项指数。

目前10个CoRI指数都与年龄在55-64岁之间的人士挂钩。例如，CoRI Index 2014是面向目前64岁并将于2014满65岁的人群，而CoRI Index 2015则是为现年63岁并将于2015年满65岁的人群所设计。

每个CoRI Index的水准都是根据一系列因素计算得出，包括通胀预期、利率调整和个体的存活概率。

以CoRI Index 2014为例，该指数周二报19.02美元。若某人年龄64岁，退休储蓄600,000美元，那么(以600,000除以19.02)计算得出，达到退休年龄后此人每年估计可获得31,545美元收入。

“短短几秒钟时间，你就可以比较准确地算出需要为退休储存多少钱，”贝莱德驻美国和加拿大的Defined Contribution团队负责人Chip Castille说。

这些指数的水平将公开发布，同时还会公布一项在线工具，让个人投资者能够查看他们当前预期的退休收入。

每个指数都由债券投资组合构成，这些债券可能包括美国企业的美元计价债券，以及美国公债。

由于指数目标水平设计成同年龄65岁时的养老金中值交汇，那么挑选出来的这一系列债券的总回报、就要与从65岁起全部收入的预估成本大致相当。

截至6月底，贝莱德旗下管理的资产规模达到3.9万亿美元。

该公司股价7月31日在纽约证交所收低0.2%，报281.96美元。(完)

(编译 洪曦/王翔琼/艾茂林; 审校 张明均/隋芬)

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