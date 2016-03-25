贝莱德目前支持投资美股 调降对投资日股的建议

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月24日 - 根据全球最大的资产管理公司--贝莱德(Blackrock)周四传出的一份报告，该公司上调对美股的看法，并调降稍早对投资日股的建议。
贝莱德上调对美股的预估，指因美国经济“具有韧性”。
“总之，我们持乐观看法，而且相信未来(美国)经济将小幅增长，”报告称，“加之通胀指标强于预期，美国经济似乎能够轻松应对全球不确定性，对经济临近衰退的担忧或许有些过度。”
贝莱德还在同一份报告中下调稍早对投资日股的建议，称市场动荡和日圆强势可能会侵蚀该国出口商的获利。
“自日本央行1月宣布采取负利率政策以来，市场波动性已经上升，而日圆大幅上涨给出口商获利带来下行风险，”贝莱德称。
“如果负利率进一步下调，金融行业可能将承受更大压力。”
贝莱德还补充道，建议投资美国以外发达市场的债券，因其称美元涨势停止。
该公司还调降对英国股市的预估，受6月23日退欧公投前的不确定性影响。
截止2015年12月31日，贝莱德管理的全球资产达4.6万亿(兆)美元。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)
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