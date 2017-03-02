贝莱德率先取得美国RQFII资格 获批110亿元人民币额度

路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。

贝莱德周四称，中国国家外汇管理局已批准贝莱德基金顾问公司110亿元人民币(16亿美元)RQFII额度。

“中国依然是我们客户的重要投资目的地，”贝莱德的亚太区主席Ryan Stork说。

包括最新获批额度在内，贝莱德目前已总计获得351亿元人民币的RQFII额度，其中贝莱德(新加坡)有限公司获得200亿元额度，贝莱德资产管理北亚有限公司和贝莱德顾问(英国)有限公司分别获得20亿元和21亿元额度。

中国在6月表示，将给予美国的资产管理公司RQFII额度，以购买中国大陆资产，总额度为2,500亿元人民币。此举有望深化全球两大经济体的金融联系，并有助于人民币国际化。(完)