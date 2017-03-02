贝莱德率先取得美国RQFII资格 获批110亿元人民币额度

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
贝莱德周四称，中国国家外汇管理局已批准贝莱德基金顾问公司110亿元人民币(16亿美元)RQFII额度。
“中国依然是我们客户的重要投资目的地，”贝莱德的亚太区主席Ryan Stork说。
包括最新获批额度在内，贝莱德目前已总计获得351亿元人民币的RQFII额度，其中贝莱德(新加坡)有限公司获得200亿元额度，贝莱德资产管理北亚有限公司和贝莱德顾问(英国)有限公司分别获得20亿元和21亿元额度。
中国在6月表示，将给予美国的资产管理公司RQFII额度，以购买中国大陆资产，总额度为2,500亿元人民币。此举有望深化全球两大经济体的金融联系，并有助于人民币国际化。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。