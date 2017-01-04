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国际财经 | 2017年 1月 4日 星期三 12:10 BJT

贝莱德美国注册主动型基金2016年流失金额创纪录--晨星

路透纽约1月3日 - 据晨星估计数据周二显示，贝莱德(Blackrock)(BLK.N)美国注册主动管理型基金2016年创纪录流失193亿美元；值此之际，该行业正力图阻止资金大举转进低成本投资的趋势。

晨星表示，该基金第四季流出金额逼近85亿美元。

据汤森路透理柏资料，2016年1-11月期间，美国注册主动管理型股票基金流失2,880亿美元，为历年来最大规模。2015年及2008年分别流出1,390亿及2,180亿美元。

在被动管理型基金方面，理柏指出，股价指数型基金及上市交易基金(ETF)2016年分别吸引逾1,120亿美元资金进驻。(完)

(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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