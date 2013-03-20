贝莱德董事长称日本在安倍政策的带动下“重新启动”

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透香港3月20日 - 贝莱德(BLK.N)董事长暨执行长Laurence Fink周三指出，日本政府帮助启动经济及及摆脱长期通缩的政策，正给日本带来希望，这在20年来还是头一遭。
Fink在香港的瑞士信贷亚洲投资年度会议上说，日本的情势已经改变，他相信日本的所做所为，该国可能走在正确的道路上。
Fink表示，日本企业的最高主管对于长久以来首次有成长的契机感到“相当兴奋”。
“多年来，他们将首次能够在研究方面砸下更多资金，”Fink称。“对我而言，这或许是长久以来日本首次可以自我重启。”
他在询问听众中有多少人还使用索尼(6758.T)的产品后说，去20年日本的没落主要受惠的是韩国厂商。(完)
(编译 张若琪 审校 丁琦)
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