贝莱德董事长称日本在安倍政策的带动下“重新启动”

路透香港3月20日 - 贝莱德(BLK.N)董事长暨执行长Laurence Fink周三指出，日本政府帮助启动经济及及摆脱长期通缩的政策，正给日本带来希望，这在20年来还是头一遭。

Fink在香港的瑞士信贷亚洲投资年度会议上说，日本的情势已经改变，他相信日本的所做所为，该国可能走在正确的道路上。

Fink表示，日本企业的最高主管对于长久以来首次有成长的契机感到“相当兴奋”。

“多年来，他们将首次能够在研究方面砸下更多资金，”Fink称。“对我而言，这或许是长久以来日本首次可以自我重启。”

他在询问听众中有多少人还使用索尼(6758.T)的产品后说，去20年日本的没落主要受惠的是韩国厂商。(完)

(编译 张若琪 审校 丁琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。