贝莱德将美国公司债市场展望从加码下调至中性

路透纽约4月4日 - 全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock)的高级策略师周一表示，将美国公司债券市场展望从加码下调至中性，因该市场价格变得高昂，且有违约增加的风险。

贝莱德全球首席投资策略师Richard Turnill表示，继今年低迷开局后，高收益债券自2月11日以来已经强劲反弹。

根据美银美林编制的一个指数，投机级或垃圾级债券第一季总回报率为3.25%。

“高收益债券不再便宜了，”Turnill在一份市场评论中说，“我们认为出现衰退的风险较低，但认识到违约率正在攀升。”

在谈到穆迪估计未来一年美国违约率为4.7%时，他说，石油和其他大宗商品行业发行人的可获得信贷减少，穆迪或低估了其影响蔓延至其他商业领域的可能性。

穆迪周一稍早称，到明年2月，美国垃圾债违约率将从今年3月的3.6%上升至5.3%。

美国垃圾债发行人之前因全球大宗商品价格剧降而受到冲击，尤其是能源行业的发行人，但2月开始有些企稳。

Turnill称，相对于美国公债和投资级公司债，贝莱德较青睐垃圾债，因为这类债券在承担更多信贷风险的同时，给投资者带来的回报也更高。(完)