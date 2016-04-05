贝莱德将美国公司债市场展望从加码下调至中性

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约4月4日 - 全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock)的高级策略师周一表示，将美国公司债券市场展望从加码下调至中性，因该市场价格变得高昂，且有违约增加的风险。
贝莱德全球首席投资策略师Richard Turnill表示，继今年低迷开局后，高收益债券自2月11日以来已经强劲反弹。
根据美银美林编制的一个指数，投机级或垃圾级债券第一季总回报率为3.25%。
“高收益债券不再便宜了，”Turnill在一份市场评论中说，“我们认为出现衰退的风险较低，但认识到违约率正在攀升。”
在谈到穆迪估计未来一年美国违约率为4.7%时，他说，石油和其他大宗商品行业发行人的可获得信贷减少，穆迪或低估了其影响蔓延至其他商业领域的可能性。
穆迪周一稍早称，到明年2月，美国垃圾债违约率将从今年3月的3.6%上升至5.3%。
美国垃圾债发行人之前因全球大宗商品价格剧降而受到冲击，尤其是能源行业的发行人，但2月开始有些企稳。
Turnill称，相对于美国公债和投资级公司债，贝莱德较青睐垃圾债，因为这类债券在承担更多信贷风险的同时，给投资者带来的回报也更高。(完)
(编译 杜明霞/李爽 审校 徐文焰/张若琪)
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