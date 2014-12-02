黑石将以81亿美元向新加坡GIC出售旗下IndCor Properties

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透12月1日 - 黑石集团(BX.N)表示，将以81亿美元向新加坡主权财富基金GIC Pte Ltd 的关联企业出售旗下美国公司IndCor Properties。
黑石发表声明称，因此，IndCor将不再进行9月申请的首次公开发行(IPO)计划。
路透11月曾报导，消息人士称，由新加坡政府投资公司(GIC)牵头的一个财团计划从黑石集团收购IndCor Properties，包括债务在内的交易估值约为80亿美元。
交易预计将在2015年第一季完成。富国银行(Wells Fargo)旗下Eastdil Secured、花旗集团、巴克莱和RBC Capital Markets为黑石的顾问。(完)
(编译 许娜；审校 张涛)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。