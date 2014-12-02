黑石将以81亿美元向新加坡GIC出售旗下IndCor Properties

路透12月1日 - 黑石集团(BX.N)表示，将以81亿美元向新加坡主权财富基金GIC Pte Ltd 的关联企业出售旗下美国公司IndCor Properties。

黑石发表声明称，因此，IndCor将不再进行9月申请的首次公开发行(IPO)计划。

路透11月曾报导，消息人士称，由新加坡政府投资公司(GIC)牵头的一个财团计划从黑石集团收购IndCor Properties，包括债务在内的交易估值约为80亿美元。

交易预计将在2015年第一季完成。富国银行(Wells Fargo)旗下Eastdil Secured、花旗集团、巴克莱和RBC Capital Markets为黑石的顾问。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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