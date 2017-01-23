独家：黑石欲成立一支新的亚洲地产基金 至少50亿美元---消息

路透香港1月23日 - 知情人士对路透表示，美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)准备新成立一支专注于亚洲的房地产投资基金，计划筹集金额达到创纪录的50亿美元或更多，押注投资亚洲地产将获得强劲的回报。

消息人士称，作为全球最大的另类资产管理人，黑石集团可能会在未来12-16个月推出该基金。此前黑石曾成立了其首支亚洲地产基金，规模达到50.8亿美元，并且已经投资了逾70%的部分。

其中一位表示，黑石希望增加诸如中国、印度、东南亚和澳洲的仓储、购物中心等资产的投资。

全球投资者对亚洲的购物中心、仓储和其它地产类资产表现出强烈的兴趣，因为随着中印这两个全球人口最多国家城市化的推进和人民收入水平的提高，投资者寻求从这一市场的房地产中获得相对安全、稳定的回报。

数据追踪机构Preqin称，22家业务侧重亚洲的房地产基金在2016年总计筹资106亿美元，这突显了上述趋势。该机构称，这些房地产基金已然手握330亿美元闲置资本。

黑石未就成立专注于亚洲的房地产新基金的计划发表评论。

但在第三季财报电话会议上，黑石财务总监Michael Chae在谈到2017年融资展望时称，明年有“相当多的”融资上线，包括可能成立新的亚洲基金。

消息人士不愿具名，因这支新亚洲基金的相关细节尚未公开。

Preqin数据显示，黑石第一支亚洲房地产基金“BREP亚洲”规模50.8亿美元，是完全专注亚洲业务的最大此类基金。新基金的规模将超过第一支。(完)