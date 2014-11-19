独家：黑石拟推“核心”私募股权工具 与巴菲特竞争

路透纽约11月19日 - 消息人士称，黑石集团 (BX.N)邀请其最大的基金投资者参与一项新投资工具。该基金投资期限比私募股权基金通常的10年更长。

消息人士称，该基金被定位为“核心”私募股权，将投资增长较缓，但安全性更高的企业，降低并购时的举债成分，对投资者收取的费用也要低于多数私募股权基金。黑石希望五到六个公共养老基金和主权财富基金投资者中，每家对该策略投资多达20亿美元。

据称该策略条款仍在研究中，包括具体费用以及投资期限等。他们还表示，这一构想仍在探索阶段，有可能被搁置。

黑石一发言人拒绝置评。黑石基金最大的投资者包括加州公职人员退休基金(CalPERS)、新泽西投资协会(New Jersey State Investment Council)，以及中国投资有限责任公司。

这一策略显示出黑石在努力通过增加管理的永久资本，以及进一步多样化收购和出售公司的模式来提高公司估值。黑石已经是全球最大的另类资产管理公司，截至9月末时管理2,844亿美元资产，资产类别涵盖私募股权、房地产、信贷以及对冲基金。

提高股票估值将使黑石股东受益，股东中公司员工占多数。目前执行长Stephen Schwarzman是最大股东，持有约五分之一的股份。他在2013年获得3.525亿美元股息。

采用这种新投资工具，黑石不会再因基金到期而被迫过早出售成功企业。这是一直让一些并购公司感到挫折的问题，以及把黑石投资工具与巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)作比较时的一个弱点，将在新策略的帮助下迎刃而解。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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