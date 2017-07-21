黑石和CVC出价37亿美元 欲收购支付公司Paysafe

路透7月21日 - 黑石集团和CVC Capital Partners[CVC.UL]组成的财团已经出价28.6亿英镑(37.1亿美元)，欲收购支付处理公司Paysafe Group (PAYS.L)，为支付处理行业日益增多的并购交易再添一笔。

以Paysafe周四收盘价计算，这项每股5.9英镑的全现金收购价，溢价幅度大约9%。

另外，Paysafe发表声明称，已经同意以4.7亿美元的价格收购美国同业Merchants Choice Payments Solutions。

为抓住智能手机等移动设备取代现金的支付模式转型契机，支付处理公司已成为信用卡和银行业者的收购目标。

美国信用卡交易处理公司Vantiv (VNTV.N)最近向英国的Worldpay(WPG.L)提出77亿英镑收购出价；而丹麦支付服务公司Nets A/S(NETS.CO)则披露，已有潜在收购方与其接触。

Paysafe称，在拒绝了一些意向性提议后，该公司于5月初与黑石和CVC Capital Partners旗下基金组成的财团接洽，并已允许出价方基于每股5.9英镑的提议进行尽职调查。

Paysafe表示，上述提议价格较截至6月30日的六个月成交量加权平均股价溢价约34%。

目前暂未能联系到黑石与CVC的代表发表评论。(完)