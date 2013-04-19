黑石集团不再寻求收购戴尔--消息

路透4月18日 - 三位知情消息人士周四表示，私募股权公司黑石集团(百仕通)(BX.N)不再寻求收购戴尔。这为戴尔公司创办人Michael Dell及其私募股权合作伙伴Silver Lake推进244亿美元的私有化计划提供了便利。

差不多一个月之前，黑石对戴尔发起竞购，令戴尔私有化计划面临挑战。

一位消息人士说，黑石称其退出收购是因2013年第一季个人电脑(PC)整体行业销售空前下滑14%，以及戴尔管理层调降财测。戴尔预计，现行财年营业利润可能会从37亿美元降至30亿美元。

黑石集团与美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)此前均对戴尔提出初步收购要约。但分析师及投资者认为，伊坎的胜算不如黑石，不过与Silver Lake的交易却仍有部分戴尔股东反对，包括持有该公司8.4%股权的Southeastern Asset Management。

戴尔、黑石、Silver Lake均不愿发表评论，目前尚未能与伊坎立刻取得联系置评。

戴尔周二表示，伊坎已同意持股不超过10%，他可以和其他股东联手提出可能的收购。(完)

(编译 李婷仪 审校 王兴亚)

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