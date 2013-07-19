美股业绩：黑石集团第二季获利增逾两倍，因旗下基金升值

路透7月18日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团(百仕通) 周四公布，第二季获利增加两倍多，因旗下基金升值，而且公司套现了包括SeaWorld Entertainment Inc 在内部分投资组合的资产。

尽管第二季下半段市场因美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否结束购债措施而动荡不安，但黑石集团的私募股权和地产基金升值逾5%，同时其对冲和信贷基金获利强劲。

黑石集团公布，第二季经济净收益(ENI)为7.03亿美元，高于上年同期的2.12亿美元。经济净收益将该公司基金市值变化纳入考量。黑石集团的投资项目包括Weather Channel、Hilton Worldwide和Pinnacle Foods。

这一业绩优于多数分析师预期。每股经济净收益为0.62美元，而汤森路透调查分析师平均预期为0.49美元。

“强有力的资产变现为我们的基金投资者创造了巨大回报，并为我们的单位信托证券持有者带来更高的可分配收益，”黑石集团执行长Stephen Schwarzman在声明中称。

可分配收益增加73%至3.38亿美元。可分配收益是指可以支付股息的现金数量。

6月底，黑石集团资产管理总额为2,300亿美元，较上年同期增长21%。旗下收费收入管理的资产(Fee-earning assets)增加12%至1,760亿美元。

黑石集团公布第二季每单位信托证券派息0.23美元。

周四黑石集团在纽约证交所大幅收高6.42%，报23.37美元。(完)