黑石提出以20亿美元现金收购芬兰房地产公司Sponda

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透赫尔辛基6月5日 - 美国私募股权集团黑石(BX.N)周一称，已提出以大约18亿欧元(20亿美元)收购芬兰房地产投资公司Sponda (SDA1V.HE)全部股份，寻求扩大集团在北欧地区的房地产业务。
此次现金报价每股5.19欧元，较Sponda最后收盘价溢价20.7%。
Sponda的物业包括在芬兰最大型城市的办公和零售物业，3月份时的估值约38亿欧元。
“我们这次拟议收购活动是黑石投资北欧地区优质房地产资产计业务长久策略的又一步，”黑石欧洲房地产主管James Seppala在一份声明中称。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
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路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。