黑石提出以20亿美元现金收购芬兰房地产公司Sponda

路透赫尔辛基6月5日 - 美国私募股权集团黑石(BX.N)周一称，已提出以大约18亿欧元(20亿美元)收购芬兰房地产投资公司Sponda (SDA1V.HE)全部股份，寻求扩大集团在北欧地区的房地产业务。

此次现金报价每股5.19欧元，较Sponda最后收盘价溢价20.7%。

Sponda的物业包括在芬兰最大型城市的办公和零售物业，3月份时的估值约38亿欧元。

“我们这次拟议收购活动是黑石投资北欧地区优质房地产资产计业务长久策略的又一步，”黑石欧洲房地产主管James Seppala在一份声明中称。(完)