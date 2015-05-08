黑石集团全球收购基金首轮融资170亿美元--消息

路透5月7日 - 据熟悉情况的消息人士称，美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)在仅仅七个月的时间里，就为其最新的全球股权私募基金筹集到170亿美元，创下收购基金首轮融资额的最高纪录。

消息人士周四表示，融资还在继续，而且黑石集团已经得到总额超过筹资上限--175亿美元的投资承诺。这位消息人士拒绝署名，因融资过程保密。

黑石集团发言人拒绝置评。

黑石集团上个月表示，预计将在第二季完成首轮融资。这支基金名为Blackstone Capital Partners VII，是自Apollo Global Management LLC(APO.N)2014年1月为其旗舰基金完成184亿美元筹资后，规模最大的私募股权基金。

黑石的上一个收购基金名为Blackstone Capital Partners VI，筹资规模为152亿美元，3月底报告的净内部收益率(IRR)为14%。

黑石旗下217亿美元的Blackstone Capital Partners V基金公布，截至3月底其IRR为9%。该基金投资期到2011年1月结束。

据一些退休基金披露的消息，Blackstone Capital Partners VI吸引到一些全球最大的私募股权投资者，其中包括加利福尼亚州公务员退休体系(California Public Employees' Retirement System)和加拿大退休金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)。

与一些具有明确地理限制的基金不同，黑石私募股权基金是在全球范围内投资。

随着股票价格上涨，一些投资者担心，私募股权公司的收购价可能过高。截至3月底，黑石有超过200亿美元资金可用于投资私募股权。(完)

(编译 杜明霞/李爽 审校 白云/许娜)

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