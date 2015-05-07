基金产业：黑石集团全球收购基金首轮融资170亿美元--消息

路透5月7日 - 据熟悉情况的消息人士称，美国私人直接投资公司黑石集团 在仅仅七个月的时间里，就为其最新的全球股权私募基金筹集到170亿美元，创下收购基金首轮融资额的最高纪录。

消息人士周四表示，融资还在继续，而且黑石集团已经得到总额超过筹资上限--175亿美元的投资承诺。这位消息人士拒绝署名，因融资过程保密。

黑石集团发言人拒绝置评。

黑石集团上个月表示，预计将在第二季完成首轮融资。这支基金名为Blackstone Capital Partners VII，是自Apollo Global Management LLC 2014年1月为其旗舰基金完成184亿美元筹资后，规模最大的私募股权基金。

黑石的上一个收购基金名为Blackstone Capital Partners VI，筹资规模为152亿美元，3月底报告的净内部收益率(IRR)为14%。