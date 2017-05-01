（更正）独家：黑石旗下GSO增持J. Crew债券 以得到有利可图的重组结果

（更正：因译文有误，内文第一段改为“私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners”，非“黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners”）

路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团(BX.N)旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。

目前J. Crew背负着21亿美元的债务。

最紧迫的问题是将有5.67亿美元无抵押债券将于2019年到期。为了减轻负担，J. Crew试图将其同名品牌的知识产权纳入一家新公司，从而将这批债券的价值削减逾一半，但其他债务的持有者抵制这样的作法。

J. Crew称，随后将提议把这些债券换成该品牌支持的新公司债券，并将向那些债券持有者提供股票。

其他处于负债状态的零售商将密切关注重组进程。来自线上竞争对手亚马逊(AMZN.O)等的竞争，已使Aeropostale Inc (AROPQ.PK)、Payless ShoeSource和其他零售商陷入破产。

消息人士称，J. Crew的一笔15.3亿美元贷款的一些持有者，包括投资机构Eaton Vance Management和Highland Capital Management LP，已告知J. Crew，其债券交换不得把知识产权当作抵押品，并会将此举视同违约。Eaton Vance和Highland没有立即对置评要求作出回复。

J. Crew已在纽约州最高法院提起诉讼，阻止他们阻挠债券交换。

而且据该公司公开披露的信息，一些J. Crew债券持有者本身也要求获得更优厚的交换报价。

消息人士称，持有J. Crew一些债券的GSO为了解决僵局并提高自己获得有利可图结果的机率，一直在二级交易市场买入大量J. Crew贷款。由于这些交易并不公开，消息人士要求匿名。

消息人士说，GSO希望在J. Crew的贷款中获得控制地位，使其可以允许J. Crew剥离知识产权，同时又不会面临法律挑战风险。GSO正在与其他债权人合作，包括专注于不良债务的对冲基金Anchorage Capital Group LLC。

J. Crew、GSO和Anchorage均未发表评论。

GSO提议的债券交换将使J. Crew债券的到期日推后两年至2021年。这将使该公司的私募股权所有者TPG Capital LP和Leonard Green & Partners LP有充足时间扭转J. Crew的困境。

TPG没有发表评论，Leonard Green则没有回复置评要求。

消息人士称，为了促进债券交换，GSO将要求J.Crew提高对其债券的报价。