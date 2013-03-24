黑石和伊坎提出对戴尔的收购要约 引发三方竞购战

路透纽约3月23日 - 继上月公司创始人迈克尔戴尔和私募股权公司Silver Lake敲定以244亿美元私有化的协议后，全球第三大电脑公司戴尔DELL.O似乎又收到了新的竞争性收购要约，由此引发一场收购拉锯战。

一位消息人士透露，黑石集团(百仕通)(BX.N)赶在“寻求收购期(go-shop period)”截止前，于周六提出意向性初步要约，让戴尔有机会考虑新的选择。

另一位消息人士称，黑石尚未接洽银行讨论融资事宜，但已考虑了备选银行。

据华尔街日报报导，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)也提出要约。伊坎持有戴尔少数股权，并反对将公司出售给创始人和Silver Lake。

尚未立即获知竞争性收购要约的细节，但应该都会比迈克尔戴尔以及Silver Lake每股13.65美元的价格更具吸引力。

据华尔街日报报导，黑石的报价介于每股13.65-15美元之间，这宗交易将邀请股东参与。第二位消息人士称，黑石为这宗交易的融资接触了多家公司，其中包括通用金融(奇异资融,GE Capital)。戴尔股票周五收报14.14美元。

本周早些时候，一位消息人士透露，对戴尔的竞争性收购可以利用“公共股权存根（public equity stub）”的规定。根据这项规定，一家公司被收购后，公司现有股东可以选择保留该公司的股份。

该人士亦称，戴尔下调了对2013财年营业利润的预测，从此前预测的37亿美元大幅下调至约30亿美元。该消息人士还表示，更多细节将在戴尔下周公布的代理文件中透露。

黑石拒绝置评，伊坎的代表也未回应要求发表评论的电话和电邮。戴尔公司亦拒绝就调整财测和收购要约一事发表评论。

消息人士周三称，黑石曾积极招揽甲骨文总裁赫德出任戴尔执行长。但知情人称，赫德无意离开甲骨文。

若黑石提出收购要约并赢得竞购，打算如何处置戴尔公司，这还不得而知。分析师揣测，买家有可能出售一些资产，譬如表现不佳但仍占公司总营收约一半的个人电脑(PC)部门，或者完成迈克尔戴尔已开始着手的改组工作，使公司重回高利润成长。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。