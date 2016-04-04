黑石集团将作价最高11亿美元收购印度Mphasis多数股权

惠普企业将收购云软件公司SimpliVity
路透1月17日 - 惠普企业(HPE) 周二表示，将以6.5亿美元现金收购云软件公司SimpliVity，希望在该快速增长的市场扩大混合云平台业务。
路透孟买4月4日 - 美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)已同意，从惠普企业(HPE)(HPE.N)手中买入印度信息科技(IT)外包服务提供商Mphasis(MBFL.NS)的多数股权，交易规模最多将达到11亿美元。
惠普企业在声明中称，黑石将以每股430印度卢比的价格，买入惠普企业对Mphasis持股的84%。目前惠普企业持有Mphasis的60.5%股权。
依照印度法律，黑石还需要就进一步收购Mphasis的26%股权公开发出要约。
黑石在另一则声明中称，根据对于公开要约的答复情况，交易定价将在546.6-707.1亿卢比(8.25-11亿美元)之间变动。(完)
(编译 艾茂林; 审校 白云)
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