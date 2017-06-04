黑石以138亿美元将旗下仓储公司Logicor出售给中投公司

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月2日 - 私募股权公司黑石(BX.N)同意以122.5亿欧元(138亿美元)把旗下欧洲仓储公司Logicor出售给中国投资公司(CIC)。
这笔出售案是欧洲史上规模最大的一笔私募股权不动产交易案，也使Logicor原本要在今年晚些时候在伦敦首次公开招股(IPO)的计划泡汤。
Logicor是黑石不动产部门在2012年创立，负责管理和运作其欧洲物流资产。
该公司已成为欧洲物流和仓储地产最大的业者，在欧洲拥有1,360万平方米的仓储占地，其客户包括亚马逊。
据投资者称，这笔交易备受关注，吸引了几个机构的兴趣。Logicor受益于电子商务的繁荣。开展电子商务需要有仓储网络来存储商品，以确保快速交货。
Eastdil Secured和高盛集团是黑石的首席顾问，PJT Partners、摩根士丹利、美银美林和花旗集团也参与其中。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。