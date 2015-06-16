独家：黑石和凯雷联手 斥资逾百亿美元竞购NCR-消息人士

路透6月16日 - 据知情人士透露，全球最大的两家私募股权公司黑石集团(BX.N)和凯雷投资集团(CG.O)联合出价逾100亿美元，包括债务，以杠杆收购的方式竞购收银机和ATM生产商NCR Corp (NCR.N)，如果成功，将成为今年规模最大的收购案。

目前，黑石和凯雷的联合出价超过了其他竞购方。

这位消息人士称，NCR的竞购还有数周才结束。部分其他参与竞购的私募股权公司也可能联手。

这位消息人士称，还不能确定黑石和凯雷组成的财团将会胜出，甚至不能确定NCR是否会接受任何一方的出价。

这位消息人士要求匿名，因出售过程未公开。

NCR的发言人未立即回复置评要求。黑石和凯雷的发言人要么拒绝置评，要么未回复置评要求。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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