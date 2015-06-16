独家：黑石和凯雷联手 斥资逾百亿美元竞购NCR-消息人士

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透6月16日 - 据知情人士透露，全球最大的两家私募股权公司黑石集团(BX.N)和凯雷投资集团(CG.O)联合出价逾100亿美元，包括债务，以杠杆收购的方式竞购收银机和ATM生产商NCR Corp (NCR.N)，如果成功，将成为今年规模最大的收购案。
目前，黑石和凯雷的联合出价超过了其他竞购方。
这位消息人士称，NCR的竞购还有数周才结束。部分其他参与竞购的私募股权公司也可能联手。
这位消息人士称，还不能确定黑石和凯雷组成的财团将会胜出，甚至不能确定NCR是否会接受任何一方的出价。
这位消息人士要求匿名，因出售过程未公开。
NCR的发言人未立即回复置评要求。黑石和凯雷的发言人要么拒绝置评，要么未回复置评要求。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。