美股业绩：黑石集团第三季获利上升3%，受助于费用收入增长

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透10月17日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团(百仕通) 周四公布，第三季获利较上年同期上升3%，因费用收入和出售其持有资产的利润增长。
黑石公布，第三季经济净收益(ENI)为6.402亿美元，高于上年同期的6.218亿美元。经济净收益将该公司基金市值变化纳入考量。黑石集团的投资项目包括Weather Channel、Hilton Worldwide和Pinnacle Foods。
每股经济净收益为0.56美元，略高于汤森路透调查分析师平均预期的0.55美元。
第三季可分配收益增加59%至3.127亿美元。可分配收益是指可以支付股息的现金数量。
截至9月底，黑石集团资产管理总额为2,480亿美元，较上年同期增长21%。旗下收费收入管理的资产(Fee-earning assets)增加12%至1,887亿美元。
黑石集团公布第三季每单位信托证券派息0.23美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
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