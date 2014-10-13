黑石将拆分旗下咨询业务 以避免未来利益冲突风险

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约10月10日 - 美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)周五表示，将把旗下咨询业务部门拆分，以避免其不断扩张的私募股权帝国未来可能出现利益冲突，拆分后公司由华尔街明星投资银行家Paul Taubman主管。
该咨询业务部门包括并购、重组和私募股权融资等业务，拆分后将与前摩根士丹利总裁Taubman去年组建的一家公司合并。
了解黑石情况的消息人士透露，合并后的公司将上市，价值可能在10-20亿美元之间。预计2015年进行免税拆分。
这一令人意外的举动是潜在利益冲突的鲜明实例，可能出现在那些具有庞大且不断扩张的利益并吸监管层审查的企业内。
黑石称现在是拆分的合适时机：并购业务在升温，重组业务仍活跃，私募股权融资业务也在上升，Taubman也是合适人选。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
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