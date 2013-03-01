美国预算削减看似难以避免 白宫与共和党相互指责调门升高

* 不太可能在最后关头就全面预算削减达成协议

* IMF称将不得不重新评估增长预期

路透华盛顿2月28日 - 全面预算削减开始前的一天，白宫与共和党周四把未能避免财政危机的责任推给对方。国际货币基金组织(IMF)警告称，财政危机可能会拖累美国和世界其他国家的经济。

若不能在最后关头达成协议，涉及联邦政府各个机构的850亿美元减支计划将于周五开始实施。而达成协议的希望非常渺茫。

民主党和共和党对于预算削减会对航空管制和执法等公共服务部门造成多严重的影响看法分歧。IMF称，经济复苏可能将受到自动减支的损害。

“我们将对周五的情势演变拭目以待，但所有人都认为自动减支将会生效，”IMF发言人William Murray称，“这意味着我们将不得不重新评估对美国及其他国家的经济成长预估。”

自动减支将在七个月内全面实施，若两党能够达成协议，国会可以在任何时候结束自动减支。

很难估量减支对美国普通民众的影响。奥巴马政府警告称，若不能停止减支，海军舰艇可能闲置，儿童将无法获得免疫接种。

若自动减支全部执行，IMF将会把美国今年经济增长率预估2%下调至少0.5个百分点。

奥巴马总统周五将在白宫与国会领袖就预算问题进行最后的磋商，但达成协议的希望较低。

参议院周四否决了民主党和共和党提出的减支替代计划。

共和党的计划是周五启动减支计划，但要求奥巴马总统提交在3月15日前向国会提交另一份850亿美元的减支计划，为实施减支增加更多灵活性。

民主党的提案主要是对富裕阶层加税，同时辅以减少支出。其中包括取消对大型农业企业的粮食补贴。(完)

(翻译 兰秀娟/张荻; 审校 张涛)

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