高盛呼吁奥巴马和商界合作--WSJ

路透11月13日电---《华尔街日报》（WSJ）网站周二晚发布高盛(GS.N)执行长布兰克梵(Lloyd Blankfein)的文章，他称奥巴马政府应效仿“大萧条”和二战时期的罗斯福政府。

布兰克梵写道，20世纪30年代，商界和罗斯福政府之间关系极为紧张，企业高管指责总统罗斯福的政策，罗斯福则表示欢迎商界的敌意。

但双方最终齐心协力，刺激美国工业生产大幅增长，帮助美国走出“大萧条”并打败了敌国。

布兰克梵认为现在有类似的机遇，他希望奥巴马政府和商界相互妥协并协作，使脆弱的经济复苏不致偏离轨道。

布兰克梵写道：“美国非金融企业资产负债表呈现超过1万亿美元的现金。若税率明确，企业将增加资本支出(目前资本支出迟滞)，这会推动就业和经济增长的良性循环。”

“通过消除漏洞来扩大个人所得税基础，将导致税收大量增加，同时要遏制边际税率增长，高边际税率可能遏制冒险意愿以及经济增长。”

布兰克梵还强调，要通过削减开支、福利改革和税收增长，来恢复对公共财政的信心。他指出，只要配合政府削减支出和福利，增税尤其是对最富裕人口增税是恰当的。

布兰克梵并表示，发展国内能源资源，有助於美国企业降低能源成本，从而提高其在全球经济中的竞争力，而有效的贸易和移民政策也是头等要务。

他说：“我们都跃跃欲试，准备好与奥巴马政府以及国会合作，帮助实现美国的持久承诺。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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