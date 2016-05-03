全球人寿将收购贝莱德旗下英国退休金平台及管理业务

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦5月3日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周二表示，已同意将旗下确定提拨退休金平台及管理业务，出售给荷兰保险商全球人寿(AEGN.AS)，但未公布金额。
两家公司在联合声明中表示，全球人寿将藉此取得约120亿英镑管理资产及350,000个客户，打造一个规模达300亿英镑的平台式职场储蓄业务。
贝莱德在英国确定提拨退休金业务仍有650亿英镑，将聚焦于投资管理，并希望为全球人寿客户提供服务。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。