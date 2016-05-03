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国际财经 | 2016年 5月 4日 星期三 07:16 BJT

全球人寿将收购贝莱德旗下英国退休金平台及管理业务

路透伦敦5月3日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周二表示，已同意将旗下确定提拨退休金平台及管理业务，出售给荷兰保险商全球人寿(AEGN.AS)，但未公布金额。

两家公司在联合声明中表示，全球人寿将藉此取得约120亿英镑管理资产及350,000个客户，打造一个规模达300亿英镑的平台式职场储蓄业务。

贝莱德在英国确定提拨退休金业务仍有650亿英镑，将聚焦于投资管理，并希望为全球人寿客户提供服务。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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