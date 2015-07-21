贝莱德取得一特殊执照 将可直接在中国筹资

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透曼谷/香港7月21日 - 一高阶主管向路透表示，美国基金业巨擘贝莱德(BlackRock Inc)(BLK.N)已经取得一张特殊执照，将首度使其可在中国直接筹资，为这家全球最大资产管理公司在中国扩张业务铺路。
贝莱德副董事长希尔德布兰德(Philipp Hildebrand)本周于曼谷接受访问时表示，该公司最近已经取得合格境内有限合伙人(QDLP)执照。他并称贝莱德将致力于中国市场，之后将在许可范围内在中国提供资产管理服务。
这张新执照将让贝莱德在当地筹措资金时有更大自由，通过全资基金管理公司向中国富裕投资人吸金。
虽然中国主管机关尚未公布QDLP的资讯，但根据熟知内情人士表示，贝莱德是首批取得这类执照的传统资产管理公司之一。希尔德布兰德不愿对贝莱德在中国业务的目标发表评论。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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