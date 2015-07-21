贝莱德取得一特殊执照 将可直接在中国筹资

路透曼谷/香港7月21日 - 一高阶主管向路透表示，美国基金业巨擘贝莱德(BlackRock Inc)(BLK.N)已经取得一张特殊执照，将首度使其可在中国直接筹资，为这家全球最大资产管理公司在中国扩张业务铺路。

贝莱德副董事长希尔德布兰德(Philipp Hildebrand)本周于曼谷接受访问时表示，该公司最近已经取得合格境内有限合伙人(QDLP)执照。他并称贝莱德将致力于中国市场，之后将在许可范围内在中国提供资产管理服务。

这张新执照将让贝莱德在当地筹措资金时有更大自由，通过全资基金管理公司向中国富裕投资人吸金。

虽然中国主管机关尚未公布QDLP的资讯，但根据熟知内情人士表示，贝莱德是首批取得这类执照的传统资产管理公司之一。希尔德布兰德不愿对贝莱德在中国业务的目标发表评论。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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