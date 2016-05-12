专访：贝莱德债券投资主管放慢对新兴市场债券的增持步伐

路透纽约5月11日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)债券投资主管Rick Rieder周三表示，他的团队放慢而不是停止了买入新兴市场债券的脚步，因为现在便宜货比较难找。

但他依然认为，鉴于全球资本回报水平整体较低、美国经济增长也已“见顶”，有选择地承担风险将会有所回报。Rieder是这家全球最大资产管理公司的全球固定收益部门首席投资官。

“我们对新兴市场更加保守了一点，”Rieder对路透记者表示。“资产表现一直不错；但估值已不像从前那么有吸引力。”

Rieder执行一种“多空仓”交易策略，使他的基金对二线欧洲政府公债和公司债的曝险放大，同时做空德国公债。

他说，西班牙、意大利和斯洛文尼亚债券收益率可能会下降，意味着这些债券价格将上涨，而“德国公债没有什么价值。”

他说，随着欧洲央行继续实施每月800亿欧元的资产购买计划，加上投资者寻求提高回报率的机会，欧洲二线国家的债券将会上涨。欧洲激进的货币政策已将利率推至纪录低位。

但Rieder也称，在今年新兴市场反弹之后，转向该市场也有限制。中国经济放缓是另一个需要保持谨慎的原因。

基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，追踪新兴市场美元债券的基金--iShares摩根大通美元新兴市场债券ETF(EMB.P)今年截至周二的回报率为7%。

他还说，持有美国公债意味着，将面临利率上升侵蚀债券价值的风险。

虽然Rieder称，美国经济增长率已处于最高点附近，但他表示，美国可能不会陷入衰退，其经济增速将快于全球其他大部分国家。

Rieder说，他依然青睐阿根廷市场。阿根廷在三周前发行了首笔全球债券，为2002年违约后首次重返国际债市。但他警告称，较长期债券已现“投机”，价格已被推高至“非常高的水平”。

Rieder说，他青睐阿根廷较短期公债，因为这类债券通常在经济好转时受益更多。

截至3月31日，总部在纽约的贝莱德管理着1.5万亿(兆)美元固定收益资产。除了担任全球固定收益部门首席投资官之外，Rieder还管理着规模290亿美元的贝莱德策略收益机会基金(BASIX.O)和贝莱德策略全球债券基金(MAWIX.O)等基金。(完)