贝莱德将关闭或整合部分货币市场基金--WSJ

路透4月6日 - 华尔街日报(WSJ)报导，全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)(BLK.N)将关闭或整合一些货币市场基金，以因应最近的监管改革。

报导称，贝莱德周一在给客户的信件中称，正在考虑调整基金产品，以符合美国证券交易委员会(SEC)7月采行的规定。

SEC实施的改革要求机构投资者的“优质”货币基金实行浮动价格，而不是让它们稳定维持在每股1美元的水准。

此举目的是要防止投资者因基金跌破面值或净资产值跌破每股1美元而感到恐慌。

华尔街日报报导，贝莱德现有约50支货币市场基金，此次调整将涉及逾2,000亿美元客户资产，调整后将剩下约30支基金。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)

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