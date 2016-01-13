贝莱德调整重要投资部门的管理层--备忘录

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约1月12日 - 据路透见到的一份内部备忘录显示，全球最大的资产管理公司--贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周二通知员工，公司正在对一些最重要投资部门的管理层进行调整，其中包括股票和债券挑选部门。
贝莱德表示，旗下全球固定收益业务将统一由Tim Webb和Rick Rieder管理。Webb在贝莱德担任经理已有很多年。Rieder是知名投资者，将成为贝莱德全球固定收益业务的投资长。
贝莱德还让高管Rich Kushel担任多资产策略负责人，其中包括跨投资模式的产品。
据这份由贝莱德总裁Rob Kapito及董事长兼执行长Larry Fink签署的备忘录显示，贝莱德还将两个选股部门合二为一。其中一个是更为传统的“基本面”选股团队，另一个为专注于复杂数据分析的“科学化”选股团队，合并后的部门将直接向Kapito汇报工作。
贝莱德未予置评。
此次管理层调整自2月1日起生效。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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