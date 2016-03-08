贝莱德黄金基金或因未按规定登记股票而被罚款

路透纽约3月7日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)在美国上市的基金iShares Gold Trust(IAU.P)周一向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件显示，其可能面临罚款和其他支出，因该基金今年稍早时候发售2.96亿美元股票，但并未按规定进行登记。

贝莱德称这个问题是“因疏忽造成的”，并称这支规模78亿美元的基金将继上周暂停发股之后立即继发股票。

负责监督IAU的贝莱德附属公司表示，可能会被要求回购该基金在2月19日至3月3日期间发行的近2,500万股，这是在联邦监管机构正式登记过的股票以外的部分。该文件称，这些股票卖出时价值2.96亿美元。

贝莱德称，买卖这些未登记股票的投资者“可能有权从该基金索赔损失加利息”，该公司还可能必须向SEC和州政府支付罚金。该基金可能必须要卖出黄金以履行这些义务。

文件并未披露会被追索多少赔偿金，或是被课以多少罚金。贝莱德和SEC的代表均拒绝置评。(完)