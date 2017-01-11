焦点：2017年反建制浪潮将推动区块链技术从虚拟走进现实

图为印有二维码的比特币钱包和比特币虚拟硬币。 REUTERS/Benoit Tessier

路透伦敦/纽约1月10日 - 席卷西方世界的反建制浪潮有望在2017年推动区块链技术走出虚拟空间，进入现实世界。比特币横空出世正是拜这项技术所赐。

区块链技术已经吸引到一些大牌支持者，这些支持者的成名，部分得益于他们拒绝传统的权力结构，就像比特币本身。比特币的运行要仰仗区块链技术。

现在他们在考虑这项技术的一系列新用途，预计在金融界以外领域的应用将增长最快。

比如，意大利最大反对团体--五星运动，希望通过使用区块链技术来简化公共服务。在美国，当选总统特朗普的周围就有一些热衷于该技术的人士。

专业人士发出警告，区块链技术仍需要数年的试验和开发，就像早期的互联网一样，他们说有些计划可能永远不会成功。

但实际情况和区块链的自由主义起源发生具有讽刺意味的背离，区块链早期支持者本希望能替换掉的那些建制竟然也掺和了进来。

很多全球性大型银行及企业在试图利用这一技术，来提高跨境支付交易、发债及录入健康数据等的效率。甚至连英国的保守党政府也乐于分上一杯羹。

区块链通过P2P电脑网络允许交易和数据传输在短短数秒钟之内就完成，无需第三方参与。因此吸引了那些不信任现有当局，譬如发行传统货币的央行的人。

这在比特币实施初期尤为如此。2016年比特币的表现要远超所有传统货币。属于冰岛并列第二大党的海盗党希望接受比特币作为法定货币。

图表：银行业区块链 tmsnrt.rs/2ekG6wf

图表：比特币经济 tmsnrt.rs/1W1E8mw

**2016精髓**

虽然涉及企业利益，但区块链反映了过去一年的精髓。过去一年，满腹牢骚的英国人选择退出欧盟，意大利人把他们的总理推下了台，美国人选择了特朗普。

“一个全球化的开放区块链...非常适合当前的反建制情绪，”比特币基金会(Bitcoin Foundation)经济学家及创始董事Jon Matonis说。“总体主题是去除第三方审计员或执法机构的角色。”

在2016年区块链技术发展中，动作最快的还是金融服务业，该行业想方设法削减成本，减少结算交易花费的时间。

咨询公司Consult Hyperion创新主管Dave Birch称，“很多人说，他们要介入区块链，因为他们认为(区块链)具有一种魔力。”但包括Birch在内的很多金融科技界人士表示，不能期望太多太快，这很重要。

“许多区块链平台在2016年宣布启动的项目，将永远不会完成。在某些情况下，该技术根本没有作用。还有一些情况下，实施的时间要比预期长，”区块链初创企业Symbiont的联合创始人Adam Krellenstein称。

但专家们希望这些疑虑能被驱散，因一些规模较小的项目已投入运作，尤其是已向区块链投入以数亿美元计资金的金融服务行业。

“2016年是‘概念验证’的一年，2017年很可能会是付诸行动的一年，”IBM驻伦敦的金融市场全球主管Keith Bear说。(完)