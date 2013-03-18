博客：中国楼市不买账 打好调控组合拳费思量

作者 宿泱韫

中国两会前夕火热出炉的楼市调控“国五条”细则，反倒成了看涨二手房价的催化剂，与抑制投机投资性需求的政策初衷显然背道而驰。在目前仍是卖方市场的背景下，新政落地加重的税负恐将转嫁至买家头上的担心，促使一些刚性需求恐慌入市。

业内人士表示，国五条体现了政府调控的决心，也标志着严厉程度的升级，但在保护刚需上，还应有细化的措施，这有待其后的地方细则揭开谜团。

“政策强于预期，但我们觉得政策不是要把市场调死掉，希望看到市场温和回暖，房价基本稳定这样的态势，最终目的是这样。”中国交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟预计，执行时会有对年限、人群等细化规定，避免一刀切将二手市场弄得死气沉沉。

仲量联行则认为，由于二手房征收20%个人所得税政策暂未落地，二手房成交量将在短期内大幅增长。但从中长远效果来看，随着投机投资性需求的削弱，以及购房者进入观望状态，住宅成交量将在新政落实后的2-3个月内呈现大幅下滑趋势，这与前几次调控政策出台后的市场反应类似。

中国国务院本月初公布“国五条”实施细则，其中明确，对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。而此前则是出售未满五年的个人房产，个人所得税的征收标准可在总价的1-3%和差价的20%之间做出选择。

在新政落地之前，抢着赶最后一趟车买入二手房的人大增，包括上海和北京在内的多个城市房地产交易中心人满为患；而通过离婚来避税的案例也不鲜见，这些人以“结了离了也复了，人生圆满了”，来自我调侃避税的无奈。

以二手房交易活跃的北京市为例，房地产中介机构链家地产的数据统计显示，3月第一周，北京市二手住宅成交量环比大涨69.6%，为8,804套；截至10日的3月二手房成交已超过2月全月。

成交热络之时，对二手房价上涨的预期也有升温。上海边先生自去年12月开始看房，期间二手房价涨幅在5-10%不等，新政出来后，“有不少房东比市场价挂牌高10%以上，都在看涨。”因家中添丁而急于改善住房的他表示，可能会综合地段和价格，开始考虑看新房了。

**调控从严基调不变**

两会前的这记楼市重拳，自然令房地产行业相关的与会代表委员们，成为会议期间媒体围追堵截的对象，希望从其只言片语中寻求对新政的解读，以判断未来调控走向；而处于风口浪尖上的住建部，今年也未如往年两会期间那样举行新闻发布会。

住房和城乡建设部部长姜伟新在两会间隙表示，“新国五条”刚出台，需要先观察运行一段时间的效果，调控的手段很多；要继续推进保障性住房建设，注重保障房质量。

“中央是有调控决心的，在调控方面，没有最严厉只有更严厉。”中国海外发展(0688.HK: 行情)董事局主席孔庆平在两会期间对路透表示，市场越是畅旺，政府就越可能出招，对此他们已有充分准备。按国五条要求，各省市要在一季度公布新建商品房价格控制目标，房价过快上涨的城市可提高二套房首付和贷款利率。

中国房地产市场自去年年底持续回暖，今年开年亦一反传统淡季，销售热络，而房价也在走高，专业机构中国指数研究院的房价统计显示，2月百城新建住宅均价同比延续升势且扩大涨幅，环比则九连涨。

华润集团董事长宋林在两会期间亦对路透表示，此次楼市调控显示中国政府抑制楼市投机的决心，但从手段选择看差别化的信贷远比税收调控更有效果，且高达20%的税率会抑制二手房交易，减少楼市供给，反而不利于抑制房价的上涨。华润集团旗下拥有房地产公司华润置地(1109.HK: 行情)。

而金融系统官员两会期间的表态则加剧了房地产信贷收紧的预期。银监会主席尚福林表示，将会出台房地产调控对应的信贷政策；央行行长周小川在周三的发布会上亦称，针对房地产的结构性政策还会继续使用，有的方面还会加大一定力度。

“我们一直认为房产税才是最有用的方法，但这迟迟未推行下去，可能确实有不止是经济上的阻力吧。”法兴银行中国经济师姚炜称，“我觉得房地产市场再这么发展下去，相信中央肯定是要回到房产税，...不然是很难达到长期抑制投机的目的。”

她并预计，今年房价很难调下来，销售量现在有很快增长，但政策出来后可能会明显减少。“从宏观经济角度看，对实体经济会有较明显的负面影响，尤其是下半年。”

尽管各地相应细则多未出炉，但不少人士认为本轮调控的严厉程度从“国五条”中已可见一斑，沪市房地产指数新政公布至今跌幅逾一成，也印证市场对调控收紧的预期。

中国证券报周四报导称，多个地方政府近期就即将出台的房地产调控细则做出部署，上述主体对信贷和税收政策操作空间相对较小，但对购房价控制目标制定等具有一定操作空间，各地思路或显差异化。

**保护刚需**

在严加调控的同时，政府部门强调将继续保护刚需和改善需求，可视为对误伤刚需担忧的一种回应。

上海市委书记韩正在人大上海团新闻会上表示，市场对国五条的反应有些过度，“我理解这个政策的主要精神首先是要坚决打击投机性需求，其次是有效抑制投资行为，与此同时，我想我们的政策应当很好地保护和鼓励广大群众自住的、改善的、刚性的消费需求。”

银监会副主席蔡鄂生则称，只要房地产开发商和楼盘都符合国家政策、销售政策等，那么商业银行就要提供贷款，但还要把握首套、二套的区别。虽然中国的购房需求中有投资、投机的需求，但大部分还是改善型住房需求。

不过，由于此次调控政策延续了抑制需求的总基调，对于北京和上海等热点城市的刚需和改善需求们来说，供给不足依然让他们忧心。目前保障房供应尚未完全跟上且适用人群有限，房产保有环节税收的缺失使得囤房几无成本，近段时间个人拥有数十套房的“房叔”“房嫂”频现报端也让市场对逼出存量房的呼声渐高。

“希望国五条是为了稳定房地产市场作出的安排，(是)抑制房地产价格上升过快采取的措施。”招商局集团董事长傅育宁表示，需要保持房地产市场健康的供求关系，以便房地产业能够在城镇化发展过程中扮演积极的角色。招商地产(000024.SZ: 行情)是该集团旗下从事房地产开发业务的企业。

仲量联行认为，新的政策不会是一个临时性的政策，未来房地产市场宏观调控常态化的局面不会改变。由于新政将调控权力下放，增加了各地方政府在落实政策方面的灵活度，使差异化调控意图更为明显，此举对一、二、三线城市的影响程度会有所不同。